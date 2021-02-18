السعودية : العودة للحياة الطبيعية قريبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجى من العودة إلى الحياة الطبيعية، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالى أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، لافتاً النظر إلى أن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، مع أهمية الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمى لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبى، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافى 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

وحسبما أعلنت الصحة السعودية، بلغ إجمالى حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة فى المملكة 374.029 حالة، من بينها 2.562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحى مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية فى العنايات المركزة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أن إجمالى حالات التعافى بلغ 365.017 حالة، وبلغ إجمالى الوفيات 6.450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافى من كورونا فى المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.