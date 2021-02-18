السعودية.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بمنح 23 سعوديا وسعودية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
وجاء قرار العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وشملت قائمة أسماء المتبرعين والمتبرعات كلا من : عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني.
كما ضمت القائمة أيضا : نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.
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