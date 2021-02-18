نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات مواجهة كورونا الجديدة في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات مواجهة كورونا الجديدة، في إطار مساعيها لإحتواء آثار جائحة كورونا البشعة، التي ضربت كافة أنحاء العالم، منذ ديسمبر قبل الماضي، بدءًا من مدينة ووهان الصينية، حتى اعتبرتها منظمة الصحة العالمية، وباءً عالميًا، ورغم انتشار اللقاحات، وكثرة التعميمات والتوعيات، إلا أن الوباء مازال مستشريًا، وتسعى العديد من الدول، لاتخاذ إجراءات احترازية عدة، لكبح جماح الفيروس الشرس، وفي هذا السياق اتخذت دولة الكويت مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي نستعرضها في السطور التالية.

الحكومة الكويتية وإجراءات مواجهة كورونا

على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، أصدرت الحكومة الكويتية، برئاسة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إجراءات وقرارات جديدة، تهدف للحد من انتشار وباء “كوفيد- 19″، جاءت على النحو التالي:

قررت الحكومة تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة، لمدة 30 يومًا، تبدأ من اليوم الخميس 18 فبراير 2021، الموافق لـ6 رجب 1442، يأتي ذلك استنادًا للمادة 106 من الدستور الكويتي.

تمت الموافقة أيضًا على مجموعة من التوصيات التي تقدم بها مجلس الأمة، والتي تشمل سرعة إنجاز القوانين المتعلقة بالتعويضات، والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تحملت أعباءً جسام، وتضررت بشدة من تداعيات الوباء، بالإضافة للتوصية بسرعة إنجاز قانون إنقاذ المشاريع سالفة الذكر، على أن يتم عرضها بشكلٍ عاجل، أمام مجلس الأمة، بصفة أن لها أولوية كبيرة، إلى جانب قانون معالجة الآثار التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

طالبت توصية أخرى، الحكومة بإعادة النظر في قرارات تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، والتي ترتبط بإغلاق عددٍ من الأنشطة، علاوة على تقليص ساعات العمل في دوائر أخرى.

طالب مجلس الأمة أيضًا بتشكيل فريق اقتصادي وآخر طبي، على أن تكون القرارات الصادرة عنهما، توائم بين متطلبات الحياة المعيشية لعموم الناس، والصحة العامة أيضًا.

المطالبة بتشكيل فريق إعلامي حكومي، على أن تكون الرسالة الطبية الصادرة عنه، تحوي معلومات وإحصاءات دقيقة، وإرشادات طبية فاعلة.

وشددت التوصيات كذلك، على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة، بالنسبة للوافدين إلى الكويت، وخاصةً في الشق الصحي منها، مع ضرورة التأكد من وجود شهادة “PCR” لدى الوافدين، تثبت خلوه الأشخاص القادمين إلى البلاد من الفيروس التاجي.

ضرورة تكثيف مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوزيعها على مختلف المناطق في الكويت، مع أهمية صرف مكافآت “الصفوف الأمامية”، على نحوٍ عاجل، ودون أي تسويف أو مماطلة، على ألا تتجاوز مدة الشهرين كحدٍ أقصى.

وأخيرًا، طالبت التوصيات بتأجيل الأقساط المستحقة على السلع ومختلف الخدمات لمدة عام، دعمًا للمواطنين المتعثرين في السداد في الفترة الحالية.

الطيران المدني الكويتي

دعمًا للجهود الحكومية الرامية لمكافحة فيروس كورونا في داخل دولة الكويت، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، تعميمًا لكافة شركات الطيران التي تعمل داخل دولة الكويت، على أن يبدأ العمل والالتزام بها، من يوم الأحد المقبل 21 فبراير 2021، الموافق لـ9 رجب 1442، وتشمل إجراءات مواجهة كورونا الجديدة ما يلي:

رفض قبول قدوم أي راكب على الرحلات الجوية المقبلة إلى دولة الكويت إلا بعد التسجيل في تطبيق “كويت مسافر“. الركاب المقبلين على دولة الكويت، يتحملون تكلفة إجراء فحص الـ”PCR”، ويتم سداد رسومها من خلال منصة “كويت مسافر”، أو عبر شركة الطيران للقادمين إلى البلاد، ومن مقدمي الخدمات الأرضية في مطار الكويت الدولي. يتم إلزام كافة القادمين إلى دولة الكويت، من الدول المحظورة، بموجب القرار الذي تم اتخاذه في 20 ديسمبر 2021، بالحجر الصحي المؤسسي، لمدة أسبوعين، في أحد الفنادق المحلية بدولة الكويت، وذلك على نفقتهم الخاصة، على أن يتم التسجيل فيها من خلال منصة “كويت مسافر” أو منصة “بالسلامة“. يلتزم القادمون إلى الكويت، من الدول غير المحظورة، بموجب التعميم السالف الذكر، بالحجر الصحي المؤسسي، لدى إحدى الفنادق المحلية، على نفقتهم الخاصة، لمدة أسبوع، على أن تُجرى لها في نهاية الأسبوع مسحة “PCR”، وفي حال خلوه من الفيروس، يمكث أسبوعًا آخر للحجر المنزلي. استمرار السماح بقبول دخول العمالة المنزلية إلى الكويت، عبر منصة “بالسلامة”. وأخيرًا تلتزم كافة شركات الطيران بالإجراءات والقرارات الجديدة، على أن تطبق الجزاءات ذات الصلة على الشركات المخالفة.

الوضع الوبائي

وحول مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت، كشفت وزارة الصحة الكويتية، في أحدث بياناتها، عن ثبوت إصابة 1017 حالة جديدة بالفيروس التاجي، فضلًا وفاة 5 حالات أخرى، كما تم شفاء 819 حالة.

وأصبح إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت، 180505 حالة، بينما توفي 1019 حالة، وتعافى 168420 شخصًا.

كما بلغت إجمالي عدد المسحات 1.697.459 مسحة، بينما تتلقى 11066 حالة العلاج حاليًا، وبلغ إجمالي الحالات الموجودة بالعناية المركزة 139 حالة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على أحدث قرارات الحكومة الكويتية، والإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، ضمن إجراءات مواجهة كورونا في الكويت، كما أشرنا في الختام إلى آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد.