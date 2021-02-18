“اضبط” تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports الجديدة 2021 لمتابعة مباريات اليوم

نوفر تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports الناقلة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الجاري، حيث يتم نقل كافة مباريات الدوري السعودي على القنوات السعودية الرياضية المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي عرب سات والقمر نايل سات بشكل حصري.

ويبحث محبي وعشاق كرة القدم السعودية عن الترددات الجديدة للقنوات السعودية الرياضية المفتوحة لمتابعة مباريات اليوم المنقولة عبر القنوات الرياضية، لذلك قمنا بتوفير ترددات قنوات ksa sports على الأقمار الصناعية المتاحة والمذكورة عالية، حيث يتم نقل العديد من المسابقات الرياضية عبر القنوات السعودية لمن يرغب في متابعتها، وتتمثل المسابقات المنقولة مجاناً في التالي:

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

الدوري السعودي للمحترفين.

دوري الدرجة الثانية السعودي.

كأس السوبر الإيطالي.

كأس الدرعية للتنس.

الدوري السعودي الممتاز تحت سن 19 عاماً.

كأس السوبر السعودي.

كأس السوبر الإسباني.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports

أطلقت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية بالمسمى الجديد بدلاً عن المسمى السابق وهو ksa sports، كما أضافت القنوات الثالثة والرابعة لبث المباريات التي تكون في نفس التوقيت لزيادة المتعة لدى المتابعين والمحبين للأندية السعودية.

وتحظى قنوات KSA Sports على اهتمام محبي كرة القدم السعودية ليس فقط بالمملكة وإنما بكافة الدول بالوطن العربي والقارة بأكملها، ويرجع ذلك للسعي الدؤوب المستمر من جانب القنوات السعودية لنقل أهم المباريات والبطولات المحلية والآسيوية وبعض المباريات بالدوريات الأوروبية، وكانت قد حصلت القنوات الرياضية على الحق في بث مباريات السوبر الإسباني.

وتنقل القنوات الرياضية العديد من البرامج الرياضية الهامة التي تضم أبرز المحللين الرياضين وعلى رأسهم برنامج “الديوانية”، كما تسعى القنوات في إبقاء متابعيها على دراية كاملة بكافة الأحداث الرياضية على المستوى المحلي والعالمي من خلال برامج رياضية إخبارية، ومن يرغب في الحصول على تردد القنوات الرياضية بالمملكة العربية السعودية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد القطبية معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 12149 12015 أفقي عمودي 27500 5/6 نايل سات 12284 12149 عمودي أفقي 27500 5/6