تحديث دخول منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442عبر تطبيق توكلنا وتيمزOffice 365 وزارة التعليم “ابتدائي-متوسط- ثانوي”

تحديث دخول منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني، مع بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية، وبسبب انتشار فيروس كورونا، بينت وزارة التعليم بالمملكة أن التعليم بالعام الدراسي الثاني سيستمر لكن عن بعد وذلك في التعليم العام والجامعي ويمكن التدريب التقني من خلال منصة “مدرستي” حتى نهاية الأسبوع العاشر من الدراسة، دخول رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد من وزارة التعليم .

ويمكن للآباء والمعلمين متابعة كل جديد في الدراسة من خلال منصة مدرستي وتطبيق تيمز، حتى نهاية الأسبوع العاشر من الدراسة.

تحديث دخول منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني

منصة مدرستي التعليمية هي نظام تعليمي أتاحت وزارة التعليم في السعودية من خلاله العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب، ويعمل على تحقيق الأهداف التعليمية للطلاب والمعلمين، حيث توفر المنصة للطلاب كافة التفاصيل المدرسية منذ تسجيل الدخول بالمنصة مثل البرنامج الصباحي للطلاب، تأدية النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم عرض الجدول الدراسي، والدخول للفصل مع المُعلّم.

التحديث الجديد لمنصة مدرستي

التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية، يمكن للمدرس من خلال التحديث الجديد لمنصة مدرستي إعداد الجداول المدرسية، وتبديل أيقونة الدروس إلى الحصص الإضافة وكذلك جدولة الدروس إلى أسبوع واحد، كما أنه تتيح منصة مدرستي خمسة وأربعين مصدر تعليمي مختلف، وأيضا تتيح النقاش بين المعلم والطالب وكافة الأعمال التفاعلية بين المعلم والطالب، ومشاهدة تقارير الطلاب وإنجازاتهم وتقدير دراجاتهم.

تحميل تطبيق توكلنا 1442

يعتبر تحميل برنامج توكلنا مهم جدا لأن عن طريقه يمكن تحميل واستخدام منصة مدرستي.

تحميل تطبيق توكلنا اندرويد

يمكن تحميل برنامج منصة توكلنا للاندرويد ثم الضغط على تحميل وتسجيل الدخول .

تحميل تطبيق توكلنا للايفون

كذلك يمكن تنزيل برنامج منصة توكلنا للأيفون التي تعمل بنظام (IOS) والضغط على تحميل ثم استكمال تسجيل الدخول ال التطبيق.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي عبر توكلنا

وضحت وزارة التعليم بالمملكة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أنه يمكن تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال تطبيق نظام توكلنا، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

افتح التطبيق. الولوج إلى التبويب حسابي . ثم انقر على بيانات منصة مدرستي. قم بادخال اسم المستخدم وكلمة السر. انقر على كلمة (إرسال) لمعرفة معلومات الدخول للمنصة. تمهل قليلاً حتى تصل المعلومات. بعدها اذهب إلى منصة مدرستي وسجل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت اوفيس. بعد ذلك، يمكن للطالب الدخول إلى المنصة ثم اختيار درسه وبعدها الضغط على حضور الموجودة بجانب الدرس.

تطبيق تيمز Teams:

بجانب تطبيق مدرستي تم إتاحة أيضاً تطبيق تيمز مؤخرًا داخل السعودية، للتعليم عن بعد في المدارس، وتطبيق تيمز من تصميم شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات والذي له العديد من المميزات أهمها أنه يمنح مستخدميه إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت، ويعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

رابط تحميل تطبيق تيمز

تحدثت الوزارة في تغريده عبر تويتر عن تيمز أنه تطبيق مميز يتيح للطلاب الحضور للفصول الدراسية والدراسة عن بعد بكل سهولة، يمكن تحميل تطبيق تيمز office 356 واستكمال التسجيل فى التطبيق والدخول الى الفصول الافتراضية.