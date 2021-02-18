أخبار اليمن : الحديدة.. 186 خرقاً للهدنة الأممية بـ 24 ساعة

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الحديدة.. 186 خرقاً للهدنة الأممية بـ 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 186 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. الحديدة.. 186 خرقاً للهدنة الأممية بـ 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 186 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي والتحيتا وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا. وأشار إلى أن قوى العدوان ارتكبت 23 خرقاً بقصف مدفعي و145 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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