أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

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الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الأربعاء المقبل. الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبلكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الأربعاء المقبل. وتوقع الفلكي الشوافي بعض الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق بالمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وبعض الاجزاء من المتاطق الساحلية (الغربية والجنوبية والشرقية وارخبيل سقطرى). وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، شبه استقرار في درجات الحرارة بمستوى مقارب لما وصلت له اليومين الماضيين في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية.

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