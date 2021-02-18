قال علماء يعكفون على دراسة عالمية إن كوكب الأرض شهد أهدأ فتراته منذ عقود خلال عام 2020، بسبب جائحة كورونا التي قلت من النشاط البشري.
ورصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاضا يصل إلى 50 بالمئة لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع بعد بدء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، وفق "رويترز".
ووجد الفريق، الذي ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية التابعة للمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزوريخ، انخفاضا لمستويات الضوضاء في 185 من 268 محطة رصد زلزالية في مختلف أرجاء العالم.
وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، الذي شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات فضلا عن وقف حركة الطيران وإغلاق المصانع.
وجعل هذا الأرض أكثر هدوءا من فترة عيد الميلاد، وهي عادة أهدأ فترة في العام.
وقال عالم الزلازل جون كلينتون: "كانت أسابيع الإغلاق أهدأ فترة سجلناها"، مشيرا إلى بيانات العشرين عاما الماضية.
وأضاف: "في ظل ازدياد الضوضاء البشرية دائما، من المرجح جدا أن تكون هذه الفترة هي الأكثر هدوءا لفترة طويلة جدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكبنا في أهدأ فتراته.. والسبب: الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.