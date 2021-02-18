الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى ثمانية أضعاف للتدريب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أكد ستولتنبيرج خلال مؤتمر صحفى عقده فى ختام اليوم الثانى من اجتماع وزراء دفاع الناتو، أن القرار يقضى بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسى فى العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخصا.
وقال: "بحثنا اليوم قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب فى العراق، لدعم القوات العراقية.. والتأكد من أن "داعش" لن يعود".
وأشار ستولتنبيرج إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.
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