ماذا طلب 861 ألف أمريكي من بايدن في أسبوع؟

قدم 861 ألف عامل أمريكي، طلبات مستعجلة للحصول على إعانات بطالة وفقًا للبيانات المعدلة والصادرة اليوم الخميس من وزارة العمل الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحف محلية.



وتقدم العدد الذي يشارف على الـ900 ألف بطلبات للإعانة ضد البطالة، في زيادة عن التقديرات التي تحدث عنها متابعون ، سبق وقالوا إن الذين سيتقدمون للإعانات لن يتجاوزا الـ100 ألف.

وحول ذلك، قال اقتصاديون إن الوظائف في أمريكا فقدت قوتها بالفعل وكانت المطالبات الأولية الأسبوع الماضي أعلى بأربع مرات مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.



في العام الماضي، قفزت المطالبات لإعانات البطالة إلى 3.3 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 مارس قبل أن تصل إلى 6.9 مليون في الأسبوع التالي.



بعد مرور عام تقريبًا، انخفضت الأرقام الأسبوعية كثيرًا مرة أخرى ، لكنها لم تتحسن بشكل ملموس منذ شهور.



انخفضت المطالبات الأسبوعية إلى أقل من مليون في أغسطس، لكن أحدث انخفاض معدل لها كان 711000، وهو أعلى عدة مرات من متوسط ​​ما قبل الجائحة.

ويسعى الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن إلى تحريك الاقتصاد الأمريكية واخراجه من فقاعة كورونا التي أضرت بالكثير من القطاعات في أمريكا، وذلك رغم أنها الاقتصاد الأقوى في العالم.

ومنذ العام الماضي وطلبات الاعانة من البطالة مستمرة، وتزيد ولا تتوقف.