لبنان.. بيان مهم من الصحة بشأن التطعيم بلقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة اللبنانية ان دعوة عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال مباشرة بالمراكز للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وتعميم أرقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار الموعد الذي تحدده المنصة تعد مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم ان تلك الدعوات تشكل مخالفة صريحة لمعايير الشفافية والعدالة المحددة من قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.

كما شددت الصحة اللبنانية علي جميع المعنيين التزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص إعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة.

وحذرت الوزارة اللبنانية الجميع بقولها أن خلق منصات خاصة أيا كانت الحجة، يعرض صاحبها لتجميد التعاون مع مركزه.