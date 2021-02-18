رغم اشتعال نيران الحرب.. سوريا توافق على تصدير الكمامات والمعقمات

أصدر مجلس الوزراء السوري برئاسة المهندس حسين عرنوس قرارا بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن تصدير الكمامات والمعقمات.
وذكر المجلس في قراره، ان الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية.
وبحسب وسائل إعلام سورية قال المجلس في قراره إن السماح بتصدير المادتين يساهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزء من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات.
كان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية.
ويهدف القانون السوري الجديد بحسب البيان الصادر عن الحكومة السورية الي تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
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