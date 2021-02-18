الكشف عن دولة تقف وراء هجوم أربيل بكردستان العراق

ذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تشارك العراق وإقليم كردستان في التحقيقات الجارية حول هجوم اربيل.

وقالت مصادر للعربية، إن الصواريخ المستخدمة في هجوم اربيل قدمتها إيران إلى الميليشيات.

وأضافت أن فصيلان من الحشد الشعبي في العراق وحزب العمال الكردستاني متورطان في هجوم اربيل.

وكشفت مصادر أمنية في كردستان العراق، أمس الأربعاء، أن التحقيقات الأولية لهجوم أربيل أشارت إلى أن الشاحنة التي استخدمت لإطلاق الصواريخ كانت قادمة من بلدة برد رش القريبة من محافظة دهوك.

وأوضحت المصادر الأمنية أن صغر حجم الصواريخ وإطلاقها على ارتفاعات منخفضة حالت دون تمكن الدفاعات المتمركزة في القاعدة الأمريكية داخل مطار أربيل من التصدي لها.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قد صرح، أمس الأربعاء، بأن الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم وعلى المنظومة الأمنية في كردستان مراجعة الخرق الأمني.