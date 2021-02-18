كشفت رغد صدام حسين، عن عدم مشاهدة مشهد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حتى يومنا هذا.
وقالت رغد صدام حسين في حوارها مع فضائية العربية السعودية إن مشاهد إعدام الرئيس العراقي الراحل لم تكن سهلة، وكانت متوقعة، قائلة إنها لم تشاهد مشهد الإعدام.
وأضافت: "لم أتوقع في يوم من الأيام القبض على والدي على يد الجنود الأمريكيين"، مضيفة: "واضح من حركته البطيئة وتصرفاته أنه كان مخدرًا".
وتابعت: "أرادوا أن يخيفوا كل من في السلطة وكل من يعارض سيكون الأمر بالمثل"، وأضافت "المشهد تمثيلي. تألمت كثيرًا عندما رأيت المشهد".
وأشارت إلى: "لم يفكر الرئيس صدام حسين أن يترك العراق وفخرٌ لنا أنه لقي نهايةً كهذه، نافية وجود وساطات لإطلاق سراحه قبل الاعدام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغد صدام حسين تكشف معلومات جديدة عن مشهد إعدام والدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.