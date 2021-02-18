أخبار اليمن : حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطية

دوت الخليج -

حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطية

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت شعار" أمريكا تحتجز سفن النفط 2". حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطيةتنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت شعار" أمريكا تحتجز سفن النفط 2". ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات، في ظل استمرار أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية القادمة لليمن، لتعرية دورها الرئيسي في الحصار الظالم على الشعب اليمني، وذلك على الهاشتاقين: #امريكا_تحتجز_سفن_النفط2 #USADetainsOilShips2 رابط بنك التغريدات: bit.ly/oilships2

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