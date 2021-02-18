جريفيث يحذر من كارثة إنسانية إثر هجوم الحوثيين على مأرب اليمنية

جدة - نرمين السيد - حذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث اليوم الخميس، من كارثة إنسانية فى اليمن، إثر هجوم الحوثيين على مدينة مأرب شمال البلاد، مرحبا فى الوقت نفسه بالجهود الأمريكية لحل الأزمة اليمنية.





ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، إلى وقف هجوم الحوثيين على مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة، وحذر من أن "السعى لانتزاع السيطرة على الأراضى بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام". وحسبما نقلت قناة "سكاى نيوز"، أكد جريفيث إن هجوم الحوثيين على مدينة مأرب شمال البلاد "يجب أن يتوقف"، وحذّر من كارثة إنسانية. وقال جريفيث خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لليمن أن الهجوم "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين"، مضيفا أن "السعى لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام".

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