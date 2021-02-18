الاتحاد الأوروبى يدعو موسكو للإفراج عن نافالنى .. ويلوح بالعقوبات

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة: "لقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه ينبغى الإفراج بشكل فورى عن أليكسى نافالنى، ويجدد الاتحاد الأوروبى نداءه للسلطات الروسية بتنفيذ ذلك دون تأخير"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتابع: "نتوقع من روسيا الامتثال لالتزاماتها الدولية كطرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفى نفس السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على مسؤولين روس فى مارس، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقر اتخاذ إجراءات عقابية.

وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربى أمس الأربعاء تأييدا واسعا للعقوبات، حيث طالبت الدول المشاركة، والتى شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.

يذكر أن نافالنى اعتقل فور عودته إلى روسيا من ألمانيا مطلع يناير الماضى، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ لمدة سنتين و8 أشهر لانتهاكه قيود حكم سابق مع وقف التنفيذ أدانه بالاختلاس، بحسب وسائل إعلام روسية.