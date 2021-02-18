إعلان تحذيري لمنظمة الصحة العالمية عن لقاحات كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية أن المنظمة ستطلق إعلانًا جديدًا يركز على المساواة في اللقاحات يوم غد الجمعة.

قال تيدروس إنه تلقى دعمًا من مئات المنظمات وآلاف الأشخاص، إلى اتخاذ إجراءات في سبيل دعم عدالة التوزيع.

تشمل الإجراءات مطالبة القادة السياسيين بزيادة المساهمات في برنامج كوفاكس COVAX، وهو برنامج مصمم لضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات لكل بلد في العالم - ومشاركة الجرعات بالتوازي مع الهيئات التنظيمية الوطنية.

والهدف من وراء ذلك، تسريع الموافقة بشكل آمن وفعال لأن تشارك جميع الحكومات في توزيع اللقاحات مجانًا.

قال تيدروس اليوم الخميس: "إن المساواة في اللقاحات مهمة بشكل خاص للمجموعات الضعيفة والدول الضعيفة، والدول الجزرية الصغيرة ، مثل تلك الموجودة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، ما قد يمنع سكان هذه المناطق من الحصول على اللقاحات".

وسبق إن حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من أن جائحة الفيروس تعد من الجوائح الشديدة، إلا أنها "ليست بالضرورة الوباء الأكبر" ، وأنه سيتعين على العالم تعلم كيفية التعايش مع Covid-19.

قال البروفيسور ديفيد هيمان، رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية للمخاطر المعدية ، إن "مصير" الفيروس قد يستمر مع العالم، حتى طرح اللقاحات.

أضاف هيمان "تظل الآمال معقودة على توزيع اللقاحات وأن تصل كل مكان في العالم حتى نصل لمناعة القطيع ، ما سيشكل ذلك انخفاضًا كبيرًا لانتقال العدوى، لانتشار المحصنين".