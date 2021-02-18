العراق.. هجوم مسلح على رتل عسكري للتحالف الدولي

أصيب أحد أفراد حماية رتل خاص بقوات التحالف الدولي في العراق اليوم بعد تعرض الرتل لهجوم مسلح جنوبي البلاد.

كما أسفر الهجوم الذي تعرض له رتل للدعم اللوجستي عن خسائر مادية في المعدات التي كان يحتويها الرتل.

وافاد مصدر أمني إن رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي تعرض لتفجير عبوة ناسفة على طريق الديوانية 160 كلم جنوب العراق.