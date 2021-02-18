أصيب أحد أفراد حماية رتل خاص بقوات التحالف الدولي في العراق اليوم بعد تعرض الرتل لهجوم مسلح جنوبي البلاد.
كما أسفر الهجوم الذي تعرض له رتل للدعم اللوجستي عن خسائر مادية في المعدات التي كان يحتويها الرتل.
وافاد مصدر أمني إن رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي تعرض لتفجير عبوة ناسفة على طريق الديوانية 160 كلم جنوب العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. هجوم مسلح على رتل عسكري للتحالف الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.