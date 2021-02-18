إصابات كورونا اليومية في لبنان تتخطى 2700 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان منذ قليل ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان وصل الي 348793 حالة.
كما سجلت الصحة اللبنانية 54 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الازمة الي 4206 حالات.
فيما تم رصد تعافي 2195 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة الي 255109 حالات.
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