باقات مسبقة الدفع موبايلي | ومعرفة طريقة الاشتراك في الباقات الجديدة 2021

تعد طريقة الاشتراك في باقات مسبقة الدفع موبايلي أحد التساؤلات التي تشغل بال الكثير من عملاء شركة موبايلي في المملكة العربية السّعوديّة، وذلك يعود لما تقدمة الشركة من باقات متميزة تناسب جميع العملاء كمكالمات لامحدودة لجميع الشبكات وعدد لامحدود من الجيجا بايت للتصفح علي الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع باقات شركة موبايلي المفوترة والمسبقة الدفع وطرق الاشتراك بها.

شركة موبايلي

تعد شركة موبايلي من أشهر الشركات المتخصصة والرائدة في الاتصالات والانترنت داخل المملكة العربية السعودية، وهي ثاني شركة اتصالات في المملكة بعد شركة الاتصالات السعودية stc. فقد استطاعت موبايلي أن تحصل على رخصة تنفيذ شبكات الجوال الثانية في السعودية في عام 2004 وهو العام الذي تأسست فيه الشركة، ووصلت شركة موبايلي إلى هذه المكانة المتميزة بسبب اهتمامها بجميع فئات العملاء المستخدمين لباقات الانترنت والمكالمات الهاتفية المناسبة لكافة الفئات والأشخاص، مما جعلها من أهم شركات الاتصالات الموجودة في المملكة، وهي من الشركات التي تعمل دائماً للتقدم نحو مستقبل أفضل لخدمة عملاءها، مما جذب إليها الكثير من المشتركين. وتقدم شركة موبايلي العديد من الخدمات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والإنترنت، وتقدم لمشتركيها العديد من الأنظمة المختلفة التي تتناسب مع الاحتياجات الشخصية لجميع العملاء.

باقات مسبقة الدفع موبايلي

تقوم شركة الاتصالات السعودية موبايلي بتقديم العديد من العروض المميزة لعملائها الكرام من الباقات المتميزة؛ حيث يُمكنكم الحصول على شريحة موبايلي المفوترة سواء كانت خط جديد، أو نقل رقمكم إلى موبايلي مع باقة تحتوي على مميزات شهريّة تخدم كافة احتياجاتكم من خدمات الأنترنت ودقائق للمكالمات المحلية والدولية، هذا وبإمكانكم الحصول على شريحة مع باقة مسبقة الدّفع والتي تبدأ من سعر 50 ريال حتى 400 ريال سعودي، وفيما يأتي نتعرف على أفضل وأشهر الباقات في موبايلي:

موبايلي مسبقة الدفع 360.

موبايلي مسبقة الدفع 220.

موبايلي مسبقة الدفع 180.

موبايلي مسبقة الدفع 150.

موبايلي مسبقة الدفع 75.

موبايلي مسبقة الدفع 30.

ومن أهم باقات موبايلي المفوترة:

موبايلي مفوتر 50

تعد باقة موبايلي مفوتر50 من أفضل الباقات الصالحة لفئة الاستخدام البسيط، فيمكن الحصول على 300 دقيقة مكالمات شهريًا، وفيما يأتي تفاصيل باقة مفوتر 50:

تقدم باقة مفوتر 50 من موبايلي 300 دقيقة مكلمات لجميع الشبكات.

3 جيجا بايت انترنت شهريًا لإمكانية التواصل الاجتماعي.

50 رسالة لجميع الشبكات.

يعد سعر الاشتراك الشهري لباقة مفوتر 50 هو 50 ريال سعودي شهرياً.

موبايلي مفوتر 100

تعد باقة موبايلي مفوتر 100 من أفضل الباقات الشهيرة للفئة المتوسطة، فيمكن الحصول على 1000 دقيقة مكالمات شهريًا، وفيما يأتي تفاصيل باقة مفوتر100:

تقدم باقة مفوتر 100 من موبايلي 1000 دقيقة مكالمات لجميع الشبكات.

10 جيجا بايت انترنت شهريًا للاستخدام في التصفح لمواقع التواصل الاجتماعي.

100 رسالة لجميع الشبكات.

سعر الاشتراك الشهري لباقة مفوتر 100 هو 100 ريال سعودي.

يمكن الاشتراك في باقة مفوتر 100 من خلال إرسال “7612” إلى الرقم 1100.

موبايلي مفوتر 200

تقدم باقات مسبقة الدفع موبايلي مفوتر 200 ميزة المكالمات اللامحدودة لكل الشبكات، حيث يعتبرها البعض من أفضل الباقات المعروضة، وفيما يأتي تفاصيل باقة مفوتر 200:

تقدم باقة مفوتر 200 إمكانية مكالمة جميع الشبكات بدقائق لا محدودة.

100 جيجا بايت انترنت شهريًا صالحة لجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

يبلغ سعر الاشتراك الشهري لباقة مفوتر 200 هو 200 ريال سعودي.

يمكن الاشتراك في الباقة من خلال إرسال “7622” إلى الرقم 1100.

موبايلي مفوتر 300

تعد باقة موبايلي مفوتر 300 من أفضل الباقات التي تتميز عن غيرها من الباقات لما ما تتضمنه من مميزات تختلف عن غيرها من الباقات، ومن خلال الأتي سوف نتعرف علي أهم مميزات باقة مفوتر 300:

توفر باقة مفوتر 300 للمشترك إمكانية مكالمة جميع الشبكات بدقائق لا محدودة.

150 جيجا بايت انترنت شهريًا.

رسائل السوشيال ميديا بلا حدود.

يبلغ سعر الاشتراك الشهري لباقة مفوتر 300 هو 300 ريال سعودي.

يمكن الاشتراك في الباقة من خلال إرسال “7632” إلى الرقم 1100.

طرق الاشتراك في باقات مسبقة الدفع موبايلي



يمكن الاشتراك في باقات مسبقة الدفع موبايلي من خلال عدة طرق مختلفة، ومن تلك الطرق ما يأتي:

يمكن الاتصال على مركز خدمة عملاء موبايلي على الرقم 110.

استخدام خدمة الرسائل القصير إلى رقم 1100.

زيارة أحد فروع موبايلي.

تطبيق موبايلي على الجوال

طريقة معرفة باقتي في موبايلي

تقدم شركة الاتصالات السعودية موبايلي العديد من الطرق المعتمدة لمعرفة الباقة الشهرية في شريحة العملاء، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكترونيّ الرسمي لشركة موبايلي، أو عبر التطبيق الذي يتم تحميله على الأجهزة الذّكية، أو من خلال إرسال الرسائل النصيّة، وفيما يلي سوف نعرض طريقة معرفة الباقة الشهرية في موبايلي بالتفصيل:

طريقة معرفة باقتي في موبايلي إلكترونيًا

أولاً يجب الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالعميل عبر موقع موبايلي.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم كلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الحساب الخاصّة بالمستخدم، ويُمكن من خلالها معرفة الباقة الخاصّة بك.

طريقة معرفة باقتي عبر تطبيق موبايلي

في حال إذا لم لكن لديك التطبيق فقم بتحميله أولاً، حيث يمكنك تحميل تطبيق موبايلي لأجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل، وإذا كنت من مستخدمي نظام الأيفون فيمكنك تحميل التطبيق من متجر ايفون.

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق موبايلي.

اضغط على أيقونة “استخدام” أسفل التطبيق.

في النهاية سوف تجد تفاصيل الباقة التي تم الاشتراك بها كاملة.

معرفة باقتي عبر الهاتف

يُمكن لأي مواطن معرفة الباقة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على (1) إلى 1411 (شرائح مفوترة فقط)

أو عبر الاتصال بإدخال الرمز التالي: #1411*

يمكن التواصل مع خدمة عملاء موبايلي بشكل مباشر على الرقم المباشر 900 أو من أي شبكة أخرى وهو رقم 0560101100.

طريقة معرفة مزايا باقات مسبقة الدفع موبايلي المتبقية



يمكن لأي عميل لدي شركة الاتصالات السعودية موبايلي معرفة رصيد موبايلي ومزايا باقته باستخدام إحدى الطرق التالية:

يمكن تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر بوابة موبايلي

يمكن أيضاً من خلال تطبيق موبايلي لأجهزة الاندرويد والايفون

يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على 1 الى الرقم 1411 (شرائح مفوترة فقط)

يمكن أيضاً الاتصال بإدخال الرمز التالي: #1411*

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم على أفضل باقات شركة موبايلي السعودية من أجل الاشتراك بها، كما تم توضيح أهم الباقات المناسبة لفئة الشباب والاستخدام الخفيف للانترنت والمكالمات. وطرق الاشتراك بها وطريقة معرفة باقتي في موبايلي، حيث يتم ذلك بالعديد من الخطوات السهلة والبسيطة التي تُتيحها شركة موبايلي لعملائها الكرام.