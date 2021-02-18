إحذر | أعشاب تناولها قد يؤدى إلى الموت.. أضرار عشب البردقوش

أضرار عشب البردقوش، فقد إنتشرت على شاشات الفضائيات وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص يدعون أنهم أطباء أو متخصصين فى العلاج بالأعشاب ويروجون لمنتجات تحتوى على أعشاب ويهمون الناس انها أن لم تكن لها فوائد فإنها لا تضر، وهذا كلام لا يمت للواقع بصلة، وقد يحدث مضاعفات وأضرار صحية كبيرة إثر تناول الأعشاب بطريقة عشوائية دون وصفها من متخصص، بل قد تؤدى إلى الوفاة، وتتسبب فى فقدان حياتهم.

أشهر الأعشاب تعد خطراً على الصحة “البردقوش”

بعض الأعشاب تناولها للبعض قد يكون قاتل وتتعارض مع الأدوية التى يتعاطونها أصحاب الأمراض، أو قد تتعارض مع حالات مرضية قد يعانى منها البعض، ومن أشهر الأعشاب التى يتم الترويج لها بكثرة ويدعى مروجها أنه أمنة صحياً وليست لها أضرار، مثل نبات البردقوش وإليكم أضرار نبات البردقوش على صحة الأنسان حسبما ذكرت الدكتورة ” شيرين على ذكى” رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية.

تأثير “البردقوش” على مرضى سيولة الدم

البردقوش يأثر على خلايا الدم فهو يحدث إبطاء فى تخثر الدم ويكون عائق أمام تكون الصفائح الدموية، لذلك فهو ممنوع على من يعانون من سيولة فى الدم، وكذلك ممنوع على الأشخاص الذين لديهم إضطرابات فى نسبة نزيف الدم مما يزيد فرص حدوث الكدمات والنزيف لدى هؤلاء الأشخاص.

تأثير “البردقوش” على أصحاب مرض السكر

البردقوش يأثر على نسبة السكر في الدم لذلك يجب على مرضى السكر تناولة تحت إشراف طبي عن طريق المتابعة مع طبيب متخصص فى الغدد الصماء .

تأثير “البردقوش” على المرأة الحامل

عشب البردقوش له آثار جانبية سلبية أثناء فترة الحمل، حيث إن البردقوش يأثر على الهرمونات التناسلية وويأثر على عملية الحيض عند النساء، لذلك يجب على المرأة الحامل والمرضعات تجنب مكملات الغذاء التى تحتوى هلى عشب البردقوش.

أضرار عشب البردقوش على الأطفال

يشكل عشب البردقوش خطراً على صحة الأطفال، لذلك لا يجب على الأطفال تناوله حيث أن هذا العشب يتسبب فى خطر على صحة الأطفال.

مدة تناول عشب البردقوش

عند إستخدام البردقوش لفترات طويلة ممتصلة يؤثر على الكبد والكلى مما يحدث أضرار لهما.

هناك أبحاث عديدة جاءت نتيجتها تدل على أن إستخدام هذا العشب لمدة طويلة ومستمرة قد يؤدى إلى الإصابة بمرض السرطان.

أضرار عشب البردقوش على القلب

عشب البردقوش يؤدى إلى إبطاء نبضات القلب، لدى مرضى القلب ممن لدية مشكلة بطئ نبضات القلب أساساً قبل تناول العشب، مما يزيد الحالة سوءاً. وأيضاً يؤثر العشب على الأشخاص الذين يعانون من إضطرابات فى نبضات القلب، حيث إن تناول هؤلاء المرضى يؤدى إلى إبطاء نبضات القلب.

تأثير البردقوش على الحساسية

من يعانون من الحساسية ضد نبات الريحان ونبات النعناع ونبات اللافندر إذا تعاطوا عشب البردقوش تظهر عليهم أعراض حساسية.

تأثير “البردقوش” على الأمعاء

عند تناول عشب البردقوش بكميات كبيرة يحدث احتقان في الأمعاء، لذلك فهو ممنوع على الأشخاص الذين يعانون من انسداد فى الأمعاء، حيث إن تناولة فى هذة الحالة يزيد الحالة سوءاً.

أضرار عشب “البردقوش” على العين

عشب البردقوش يتسبب فى هياج العينين إذا وضع على العين بشكل مباشر، لذلك ممنوع وضعه على العين مباشرةً وكذلك الجلد، لانه يحدث تهيج بهما.

كيف تستفيد من فوائد عشب “البردقوش”

الجرعة الأمنة من عشب البردقوش

عشب البردقوش يمكن للأشخاص الأصحاء مما لا يشتكون من الأمراض التى تم ذكرها تناول عشب البردقوش بطريقة أمنة، إذا تم تناول الحد المسموح بتناولة دون زيادة، وهذا الحد هو واحد جرام لكل كيلوا من وزن جسم الشخص الذى سيتناوله، فهذة هى الطريقة الأمنة لتناولة دون حدوث أضرار أو مضاعافات صحية على الأنسان.

وقد حذرت الدكتورة “شيرين” بأنه لا يجب إطلاقاً تناول أى نوع عشب دون إستشارة طبيب متخصص، ولا تستمع إلى مروجى الأعشاب الذين يظهرون على شاشات الفضائيات من الغير متخصصين ويروجون لمنتجات أعشاب تضر بالصحة العامة وقد تؤدى إلى الوفاة.