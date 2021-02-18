“مدرستي” SA رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات وحضور الحصص خطوات مباشرة لتسجيل الدخول 1442

رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية نقدم لكم اليوم رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية حتى تتمكنوا من الدخول إلى المنصة الالكترونية الأولى للتعليم داخل المملكة العربية السعودية بشكل صحيح، والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والطلابية التي تقدمها منصة مدرستي، حيث أنها سوف تقدم لك ملخص شامل وكامل لجميع الدروس التعليمية والمناهج الدراسسية التي تريد أن تقوم بدراستها، والتي كانت ومازالت مقررة عليك في المنهج الدراسي الذي وضعته لك وزارة التربية والتعليم السعودية، ووجب على جميع الطلاب النجاح في الامتحانات النهائية، وتحصيل أعلى الدرجات حتى يستطيعوا النجاح، والانتقال إلى الفصل الدراسي الذي يليه، بدون أي حجج أو اعذار تخص الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي عملت على جلوس الطلاب جميعهم في البيت، والتوقف عن الذهاب للمدرسة العادية.

رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية

نورد لكم الرابط الصحيح الذي يقوم بنقلكم مباشرة إلى المنصة التعليمية، والذي يعتبر أحدث رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية، حيث تتوقف أحياناً الراوبط الخاصة بالمنصة نظراً لكثرة أعداد الطلاب اللذين يدخلون للمنصة كل يوم، ويتسارعون في المذاكرة وفهم الدروس التي تؤهلهم لدخول الاختبارات واجتيازها بنجاح، كما أنك سوف تجد جميع المواد الدراسية الموجودة في المدرسة عندك على المنصة، وفي أي صف من الصفوف الدراسية أيضاً، بدء من الصف الأول ابتدائي، وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، سوف يجدون جميع دروسهم ومعها شرح وافي ومفصل لها، كما سوف تجد جميع المواد التعليمية مثل الرياضيات والعلوم والقرآن والنحور والصرف والفقه والتوحيد والحديث وجميع مايتم تدريسه داخل المدارس العادية تجده هنا.

انقر على هذا الرابط الذي يعتبر رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية المباشر.

اخبر المنصة بأنك تريد الدخول كطالب إليها.

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اضغط على كلمة تسجيل الدخول وسوف تنتقل مباشرة إلى داخل المنصة.

الرابط المباشر للدخول الى منصة مدرستي التعليمية الجديد 1442

لايزال البحث قائم حول التسجيل على بوابة مدرستي التعليمية التي يتم استخدامها يومياً لمساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد لطلبة كافة المراحل التعليمية وذلك لكونها هي البوابة التعليمية الاولي التي جاءت لمساعدة طلبة الابتدائية والاعدادية والمتوسطة على التعليم من داخل المنزل فى ظل الظروف الراهنة التي جاءت مهددة حياة الطلاب من نقل عدوي كورونا المستجد.