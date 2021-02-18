لبنان.. الكاميرات تكشف أسماء "تشكيلة عون الحكومية"

دوت الخليج :- كشفت عدسات الكاميرات، أسماء شخصيات اقترحها الرئيس اللبناني ميشال عون على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وامتنع الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ذكرى مرور 16 عاما على اغتيال والده، عن ذكر الأسماء، إلا أنه رفع لائحة الأسماء الملونة بالأصفر أمام عدسات الكاميرات، التي تمكنت من التقاط ما ورد ضمنها. وتضمنت اللائحة تسمية‏ عبد الله أبو حبيب (ماروني)، نعيم سالم ‏‏(ماروني)‏ لوزارة الخارجية. فارس فارس (سني)، عبدالله ‏جريدي (ماروني)، سعيد الرز (سني)‏ لوزارة الداخلية. ‏جان سلوم (أرثوذكسي)، فادي ‏داوود (ماروني)، ميشال منسي (أرثوذكسي)‏ لوزارة الدفاع. ‏سمير عساف (ماروني)، محمد الحج ‏‏(شيعي)، عامر بساط (سني)، سعادة شامي، حسن ‏مقلد (شيعي)‏ لوزارة المالية. ‏جويل فواز (كاثوليكية)، عادل يمين ‏‏(ماروني)، هنري خوري (ماروني)، أنطوان ‏فليموس (ماروني)، زياد بارود (ماروني)‏‎، رزق زغيب (ماروني) لوزارة العدل. أحمد عويدات (سني)، فراس أبي ‏ناصيف (ماروني)‏ لوزارة الاتصالات. ‏بيار خوري (كاثوليكي)، جوزيف ‏نصير (ماروني)، كارول عياط لوزارة الطاقة. أمين سلام (سني)، أيمن حداد ‏‏(أرثوذكسي)، فراس أبي ناصيف (ماروني)، منير ‏تيني (كاثوليكي)‏ فادي مكي (شيعي)، عليا مبيض (شيعية) لوزارة الاقتصاد. ريمون طربيه (ماروني)، بترا ‏خوري (أرثوذكسية)‏ لوزارة الشؤون الاجتماعية. أنطوان واكيم (ماروني)‏ لوزارة العمل. ‏منال مسلم (كاثوليكية)، رانيا أبي مصلح ‏‏(درزية)‏ لوزارة البيئة. ‏جان بيروتي (ماروني)، ميشال ‏الفتريادس، سليم الزير لوزارة السياحة. ‏جاك صراف (ماروني)‏ لوزارة الصناعة. ‏العميد فادي جعارة ‏‏(ماروني)، وليد نصار (ماروني) لوزارة الأشغال العامة والنقل.‏ ‏منذر فتفت (سني)، خليل الجمال ‏‏(ماروني)، عبدو جرجس (ماروني)‏ لوزارة التربية. ‏بترا خوري (أرثوذكسية)‏ لوزارة الصحة. ‏ندى أندراوس، وسام بريدي، وليد ‏كنعان لوزارة الإعلام. ‏ رضا عازار لوزارة المهجرين. ‏وليد نصار، منذر فتفت ‏‏(سني)‏ لوزارة الشباب والرياضة. ‏روني لحود (ماروني)، هلا ‏مطر (مارونية)‏ لوزارة التنمية الإدارية. ‏ فايز دحدح (ماروني)، باسكال مونان ‏‏(ماروني)، باسكال لحود (ماروني)، ميشال ‏الفتريادس، لوزارة الثقافة. ‏ظافر الشاوي (كاثوليكي)، لارا حنا ‏‏(كاثوليكية)، ميشال عقل‏ل وزارة الزراعة. المصدر: RT

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