واشنطن وأوروبا تدعوان إيران إلى العودة للاتفاق النووي

دعا وزراء خارجية الولايات والمتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، الخميس، إيران، إلى العودة إلى الاتفاق، الذي انتهكت التزاماته مرارا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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