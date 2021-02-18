تبون: سيتم تصنيع اللقاح في الجزائر خلال 6 أشهر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول خطاب له منذ عودته من رحلة العلاج في ألمانيا اتفاق بلاده مع روسيا على توفير لقاح كوفيد 19.

وأضاف تبون في خطابه أنه سيتم تصنيع اللقاح في الجزائر خلال 6 أشهر.

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