بريطانيا تسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات بكورونا إلى 119.387 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
كما أشارت البيانات الرسمية إلى أن 16.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما أخذ 573.724 شخصا الجرعتين.
وكانت دراسة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج لندن" كشفت أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بأكثر من الثلثين منذ شهر يناير الماضى.
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