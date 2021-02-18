البيت الأبيض : إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وورد فى تقرير صادر عن وكالة الطاقة الذرية، أمس الأربعاء، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بصدد تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزى المتطورة من طراز IR-2m، فى منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقالت الوكالة الدولية فى تقرير للدول الأعضاء: "ألمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزى من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة".
وأفادت الوكالة الأممية، بأن ذلك سيؤدى إلى رفع العدد الإجمالى لسلسلة أجهزة الطرد المركزى من طراز IR-2m المقرر تركيبها أو التى يتم تركيبها أو التى تعمل فى نطنز إلى ستة.
وقال تقرير للوكالة، فى الأول من فبراير، إن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزى IR-2m فى محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنتين أخريين.
وينص الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن "طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزى من الجيل الأول آى.آر-1 حصرا، لتخصيب اليورانيوم".
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