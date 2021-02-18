مقتل أستاذ من جامعة كابول فى انفجار قنبلة بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى شرطة أفغانستان، اليوم الخميس، إن أستاذا فى جامعة كابول قتل فى انفجار قنبلة استهدف سيارته اليوم الخميس، فى أول هجوم منذ أيام بعد سلسلة هجمات وقعت فى الأسابيع الماضية.





وقال المتحدث باسم الشرطة، فردوس فارامارز، إن مباشر مسلميار أستاذ الشريعة قتل فى كابول برفقة شخص آخر، ولم تتضح هوية القتيل الآخر حتى الآن، لكن تقارير إعلام ذكرت أنه أستاذ أيضا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وشهدت كابول فى الأسابيع الماضية سلسلة هجمات باستخدام قنابل لاصقة صغيرة توضع أسفل السيارات، واغتيالات موجهة ضد أفراد أمن وقضاة ومسؤولين حكوميين وناشطين بالمجتمع المدنى وصحفيين. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون باللوم على مقاتلى "طالبان"، ويقولون إنهم يستخدمون هذه الأساليب لبث الخوف وتجنب سقوط الكثير من الضحايا المدنيين فى الوقت نفسه.

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