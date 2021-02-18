بريطانيا تسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 454 وفاة و12057 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 738 وفاة و12718 إصابة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 119387 حالة.

كما أشارت البيانات الرسمية إلى أن 16.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما أخذ 573724 شخصا الجرعتين.

وكانت دراسة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج لندن" كشفت أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بأكثر من الثلثين منذ شهر يناير الماضي.