بريطانيا: قوى غربية عظمى قلقة من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب...

أعلنت بريطانيا أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عبروا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20%.

وأفاد بيان لوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا بأن "الثلاثي الأوروبي وأمريكا يشددون على أهمية التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقا".

وأضاف أن "الثلاثي الأوروبي وواشنطن يحثون إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أفادت في وقت سابق من اليوم بأن إيران "بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي".

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان روحاني أن طهران تريد من واشنطن الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، ولا تهدف إلى ابتزازها عبر تقليص الالتزامات النووية.