نداء عاجل من طيران الإمارات بشأن دخول البلاد

وجهت شركة طيران الإمارات نداء عاجلا بشأن ضرورة متابعة جميع المسافرين لموقع شركة طيران الإمارات لمعرفة آخر المستجدات والإجراءات الضرورية للسفر وفقًا للحالة الوبائية.
وبحسب مصدر مطلع داخل الشركة نقلت اخبارا بأنه لم يعد من الضروري حصول المقيمين العائدين الى امارة دبي على موافقة خاصة من هيئة الهوية والإقامة في دبي.
ويشار الي ان الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، قد حدد شرطا وحيدا لجميع المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد مغادرة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يحملوا شهادة سلبية لاختبار COVID ‑19 PCR تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة لدخول البلاد .
وافاد الموقع بإعفاء مواطنى الإمارات العربية المتحدة من الشرط السالف ذكره، ولكن سيطلب منهم إجراء اختبار COVID‑19 PCR عند الوصول إلى مطار دبي.
كما بين الموقع انه يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والمسافرون الذين يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة من اختبار COVID‑19 PCR.
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