روسيا تتسلم مواطنة إسرائيلية عقب الإفراج عنها من سجون سوريا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن استلام روسيا مواطنة إسرائيلية محتجزة لدى الحكومة السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بتحرير السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان المنتمين لمحافظة القنيطرة السورية.
وأوضحت الوكالة السورية ان ذلك يأتي في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحــتلال الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة السورية عن مصادر مطلعة قولها : استكمالًا لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية تم تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان وعادا إلى بلداتهما في محافظة القنيطرة.
وشهد امس الأربعاء، تحرير السورية نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت إطلاق سراح فتاة إسرائيلية بعد دخولها عن طريق الخطأ السورية - منطقة القنيطرة وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.
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