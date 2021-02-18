الرئيس الجزائري يعلن حل المجلس الشعبي

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حل مجلس الشعب "البرلمان".

وقال تبون في كلمته بمناسبة يوم الشهيد: "خضنا معركة لتغيير القوانين مثلما كان يطالب به حراك 22 فبراير الأصيل".

وأضاف تبون لأول مرة منذ شفائه من فيروس كورونا، أنه بفضل تضحيات الشباب وصل الجزائر إلى التناغم بمعركته مع فيروس كورونا.

وكشف تبون عن إجراء اتفاق مع الجانب الروسي على تصنيع لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر، خلال 6 أو 7 أشهر، معتبرا أن الأمر ليس بجديد على الجزائر.

وتابع تبون: "بدأنا بمرحلة التلقيح ضد كورونا بالاتفاق مع أصدقائنا الروس بالرغم من المشككين".

وأشار إلى أن بلاده اتخذت كل التدابير اللازمة من أجل مكافحة فيروس كورونا، ونجحت في ذلك.