منصة مدرستي .. رابط بوابة عين 1442 للتعليم عن بعد ien.edu.sa لطلاب جميع المراحل التعليمية

رابط بوابة عين 1442 للتعليم عن بعد، هو أحد الروابط الهامة التي يبحث عنها طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث تعد بوابة عين من أهم البوابة التعليمية التي أطلقتها الحكومة السعودية لممارسة عملية التعليم عن بعد ومتابعة العملية التعليمية في ظل تعليق الدراسة بجميع مدارس وجامعات المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث تساعد البوابة طلاب المملكة في تلقي واكتساب المهارات التعليمية المطلوبة وتيسير عملية التعليم، كما تهدف المملكة إلى التمكين الرقمي بالعملية التعليمية لتطويرها.

رابط بوابة عين 1442

يمكنكم التسجيل في بوابة عين الافتراضية لممارسة التعليمية والاستفادة من كافة الأدوات التي تقدما البوابة بعد إتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة فكل ما عليكم هو الذهاب إلى رابط بوابة عين،https://ien.edu.sa/Home/dashbord ويمكنكم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط بوابة عين الافتراضية

اختيار أيقونة مستخدم جديد

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

كتابة رقم الهوية أو الإقامة وعنوان البريد الالكتروني.

كتابة رمز التحقق المرئي المتغير.

يجب إدخال كلمة السر واسم المستخدم الذين تم ارسالهم على الهاتف الذي تم إدخاله أثناء عملية التسجيل.

بعد ذلك يجب تعيين شخصية المستخدم من خلال القائمة الرئيسية بالبوابة.

بوابة عين الافتراضية التعليمية

أنشئت الحكومة السعودية بوابة عين التعليمية لتحقيق عدد من الأهداف ومساعدة الطلاب في تحسين مستواهم التعليمي، كما أن للبوابة أهمية كبيرة التي تقدمها للطلاب والمعلمين بالمملكة، حيث يستفاد المعلمين في استخدام طريق التعليم الجديدة والمستحدثة التي تناسب العصر الحالي، كما تساعد الطالب على تنمية عملية الاستقبال من خلال الاعتماد على القدرات الفردية للتعلم الذاتي، وتتيح للطلاب عدد من الحلول المختلفة المبتكرة لتمكين الطلاب من الحصول على أفضل تعليم ممكن، وقد تم إنشاء بوابة عين الافتراضية بالاشتراك مع شركات تطوير متخصصة في تطوير العملية التعليمية.

من خلال منصى مدرستي التعليمة، يمكن للطلاب تسجيل الدخول ومباشرة العملية التعليمة أونلاين، والتواصل مع المعلمين وارسال الواجبات الدراسية اليومية من خلال المنصة بكل سهولة، وهناك اكثر من طريقه لتسجيل الدخول الى منصة مدرستي اما مباشرة عبر الرابط الرسمي لمنصة مدرستي وهو https://backtoschool.sa/، كما يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا بكل سهوله والحصول على كلمه مرور من خلال التطبيق.

تردد قناة عين التعليمية 1442

كما أطلقت الحكومة السعودية أيضًا قناة عين التعليمية بجانب البوابة الالكترونية الافتراضية، وذلك بهدف توفير الطرق الميسرة لطلابها والتسهيل عليهم للحصول على الدروس التعليمية المختلفة بكافة المراحل التعليمية ومتابعتها أول بأول في ظل تعليق الدراسة الحضورية، وتعمل القناة على تقديم المحتوى التعليمي تحت إشراف ومتابعة نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات بالمملكة السعودية، ويمكنكم مشاهدتها من خلال شاشة التليفزيون عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على أحد الترددات التالية كما يمكن متابعه قناة عين دروس على اليوتيوب أيضا:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عين التعليمية نايل سات 11564 أفقي 27500 5/6 عين التعليمية عرب سات 12437 عمودي 27500 5/6

دخول منصة مدرستي 1442

رابط دخول منصة مدرستي من اهم الرابط التعليمة الان ومحل بحث كبير في السعودية الان وذلك لاستكمال الدارسة اون لاين عبر المنصات التعلمية المختلفة التي وفرتها وزارة التعليم السعودية لطلاب وطالبات المراحل التعليمة المختلفة سواء المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، وقد وفرنا اليكم رابط دخول منصة مدرستي التعليمة عبر الإنترنت او من خلال الجوال.