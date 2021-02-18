واشنطن وأوروبا تدعوان إيران للعودة للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، اليوم خميس، إن إيران "بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووى".

وأضافت أن واشنطن "تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووى ومنع إيران من امتلاك سلاح نووى".