ظريف ردا على البيان الأوروبي الأمريكي: إجراءاتنا استجابة لانتهاكات أمريكا

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، البيان الأوروبي الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.



وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: "بدلًا من السفسطة وإلقاء العبء على إيران، يجب على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الالتزام بالالتزامات الخاصة بها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".



وأضاف: "إجراءاتنا العلاجية هي استجابة لانتهاكات الولايات المتحدة ومجموعة E3. أزل السبب إذا كنت تخشى التأثير".



ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إيران إلى الاحترام الكامل للاتفاق النووي الموقع منذ سنوات.



وقال البيان الأوروبي الأمريكي إن الجميع يسعى لعدم حصول إيران على أسلحة نووية، مضيفا أنه: "على إيران عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش".

وأضاف البيان: " سنعزز التعاون الأمني لحماية قواتنا في المهام المشتركة، وقلقون بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب".



وتابع البيان أن تقييد طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون خطيرا.



فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن إيران أصبحت بعيدة عن الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي.