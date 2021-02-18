هجوم أوروبي أمريكي على إيران

دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إيران إلى الاحترام الكامل للاتفاق النووي الموقع منذ سنوات.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي إن الجميع يسعى لعدم حصول إيران على أسلحة نووية، مضيفا أنه: "على إيران عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش".

وأضاف البيان: " سنعزز التعاون الأمني لحماية قواتنا في المهام المشتركة، وقلقون بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب".

وتابع البيان أن تقييد طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون خطيرا.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن إيران أصبحت بعيدة عن الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي.

وأضافت في مؤتمر صحفي ان هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

واتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إيران بإعاقة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.