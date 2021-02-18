شاهد.. أمير سعودي يتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شهد مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات تلقي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وكان مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات في وقت سابق بدأ في استقبال، المواطنين والمقيمين المسجلين لأخذ اللقاح.
واثني الأمير حسام بالتجهيزات التي تمت في المركز، والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين.
وكانت الصحة السعودية، اليوم الخميس، اعلنت أنها لا تزال تتابع منحنى إصابات كورونا بحالة من اليقظة من أجل دفعه للتراجع.
ووفقا لشبكة "العربية"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا اليوم الخميس، إن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا.
وأشار العالي إلى أن عدد الجرعات المقدمة من لقاح فيروس كورونا تجاوز نصف مليون جرعة، مؤكدا أن خطة التوسع تواصل تسارعها وجميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.
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