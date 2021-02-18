تحرك كبير من منتجي لقاحات كورونا ضد السلالات المتحورة

قال آندي سلافيت ، كبير مستشاري البيت الأبيض المعني برصد ومتابعة مستجدات فيروس كوفيد19 ، خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس ، إن صانعي اللقاحات يبحثون عما إذا كان نظام الجرعات المعززة يمكن أن يوفر حماية أفضل ضد سلالات فيروس كورونا.

ذكر مسؤول البيت الأبيض إن شركة جونسون آند جونسون تدرس عمل جرعة ثانية من لقاح Covid-19 .

وأشار إلى أن شركتي موديرنا وفايزر، اللتان تمتلكان حاليًا لقاحات مصرح بها في الولايات المتحدة ، لديهما خطط لمواصلة تحديث لقاحاتهما إذا لزم الأمر.

أكد سلافيت " الخبر السار هو أن السلالة الأبرز المتحورة لكورونا في بريطانيا B.1.1.7 ، تعمل لقاحات فايزر وموديرنا ضدها، لكنهما أقل فعالية أمام السلالتين الظاهرتان في جنوب إفريقيا و البرازيل".

قالت شركة جونسون إنها تدرس إمكانية إعادة تجهيز لقاحها لمجابهة فيروس كوفيد الخاص بها لمعالجة التأثير المحتمل لسلالات جديدة.

في نوفمبر ، أعلنت الشركة أنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة واسعة النطاق لنظام تطعيم من جرعتين في لقاح ضد فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 26 فبراير للنظر فيما إذا كان ينبغي التوصية بجرعة واحدة من لقاح جونسون، وللتصريح باستخدام لقاحها في حالات الطوارئ.

أعلنت الشركة سابقًا أن لقاح Covid-19 أحادي الجرعة أثبت فعاليته بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة والشديدة في المرحلة الثالثة من تجربة عالمية ، ولكنه فعال بنسبة 85٪ ضد الأمراض الشديدة.