الخطر يتسع.. الكونغو تسجل إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا، من بينها حالة تبعد 150 كيلومترا من مركز تفشي الفيروس.



وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا من فيروس إيبولا القاتل، داعية إلى سرعة التحرك لتلافي تفشيه في الدول الذي ظهر فيها، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كرونيكل هيرالد.

طلبت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، من ست دول أفريقية أن تكون في حالة تأهب لاحتمال وجود إصابات بفيروس إيبولا، حيث أبلغت غينيا الثلاثاء عن حالات جديدة .

وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن الإصابات الجديدة هي عودة ظهور لتفشٍ سابق.

وأعلنت غينيا تفشي الفيروس الأحد في أول عودة للمرض هناك منذ تفشيه بين عامي 2013-2016 ، بينما أكدت الكونغو أربع حالات جديدة هذا الشهر.

سارعت السلطات الصحية إلى الاستجابة للحالات الظاهرة في غينيا ، وكانت حريصة على منع تكرار آخر تفش حدث في غرب إفريقيا ، والذي أودى بحياة أكثر من 11300 شخص ، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا، وكان أسوأ تفشٍ لوباء إيبولا على الإطلاق.