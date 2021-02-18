انهيار 200 ألف مبنى.. زلزال مدمر يهدد اسطنبول بقوة 7.5 ريختر

توقعت بلدية اسطنبول التركية تدمير 200 ألف مبنى في المدينة، وذلك في حالة وقوع زلزال اسطنبول المدمر المتوقع حدوثه.

وقال نائب الأمين العام لبلدية اسطنبول التركية، ماهر بولات، في إفادة أمام البرلمان التركي، إن عدد الأبنية المتوقع انهيارها بسبب زلزال اسطنبول المرتقب ارتفع إلى 200 ألف مبنى، حيث سيتأثر 3 ملايين شخص بسبب ذلك.

فيما أفاد مسئول آخر بـ بلدية اسطنبول التركية، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية، أن زلزال اسطنبول المحتمل والذي ستبلغ قوته 7.5 بمقياس ريختر، سيدمر مبنى من كل 5 مبان في المدينة.

فيما أشار مدير أعمال التحول الحضري باسطنبول، إبراهيم أصلان، إلى أن وضع المباني الحالي في المدينة وخاصة بمنطقة أسنلار، معرضه لخطر الانهيار، حيث تفتقر إلى الخدمات الهندسية.

وكانت وكالة تخطيط اسطنبول قالت إنه في حالة وقوع زلزال اسطنبول من دون اتخاذ الدولة اي إجراءات للتطوير، ستخسر تركيا 120 مليار ليرة تركية.