Here| منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب الفصل الدراسي الثاني 1442 توكلنا

منصة مدرستي التعليمة لقد سيطر التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، بعد أن قامت المملكة بإطلاق عدد من المنصات التعليمية الالكترونية التي تحل محل المدارس وخاصة بعد تفسير وباء كوفيد ١٩ في العالم أجمع، ولكن من الجدير ذكره أن المنصات التعليمية أثبتت جدارتها وقوتها في عملية التعليم بالمملكة العربية السعودية، لأنها تقدم عدد كبير من الخدمات والمهام التي كانت تقدمها المدرسة، وتمكنت شبكة الإنترنت ت من حل جميع المشاكل التى قد تتسبب في دعوة الطلاب في المدارس بسبب التكدسات والازدحامات في المدارس، مما جعل التعليم من المنزل عملية سهلة وبسيطة من خلال شبكة الإنترنت دون أن يحتاج الطلاب الخروج من المنزل، كما أن المملكة تنوي تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في جعل جميع التعاملات بالمملكة تعاملات رقمية اليكترونية.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

نبذة عن منصة مدرستي

حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب حتى في وقت تفشي كورونا، حيث نسقت مع عدد من المنصات التعليمية، وقامت الوزارة بإنشاء منصة مدرستي، ومنذ ذلك الحين أصبح هدف المنصة توفير الدروس والمقررات التعليمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وأصبح التعليم من المنزل أو التعليم عن بعد هو المسيطر في العلمية التعليمية بالمملكة، وأصبحت المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، ويلجأ إليها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتوفر المنصة شرح دروس الطلاب من خلال توفير فيديوهات تعليمية لكبار المعلمين على المنصة، كما وضحت لهم العديد من المقررات والمراجع التعليمة التي قد يحتاجها أي طالب.

رابط منصة مدرستي 1442ه

وقد أصبحت منصة مدرستي هى واحدة من الأعمدة الأساسية المتواجدة في سياق المملكة العربية السعودية للطلبة والطالبات في كل مكان حيث تساعدة في رصد الغياب والحضور عن طريق اضافة الجداول، بالإضافة إلى متابعة الدراسة من خلال الإنترنت المنزلي، كما اننا من خلال موقعنا ثقفني قد رصدنا إليكم الرابط الرسمي لموقع مدرستي حتى يتمكن الطلبة والطالبات في المملكة من الدخول إليه مباشرة، ونتاع معكم تفاصيل امتحانات نصف العام للمملكة العربية السعودية.

وتوفر منصة مدرستي التعليمية تسجيل حضور جداول الحصص الدراسية وعمل الواجبات المدرسية للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شرح للدروس من خلال شبكة الانترنت، ووقد حققت المنصة التعليمية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة نجاحات باهرة حيث أن جميع الطلبة والطالبات الان يعتمدون عليها بشكل كلي في دراساتهم منذ بداية جائحة كورونا.

ما زالت عمليات البحث الان قائمة من جانب الكلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لعام 1442 ونستمر معكم في تغطية رابط لحصول على منصة مدرستي لتسجيل حضور لطلبة واداء الامتحانات الإلكترونية وتسجيل مود الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وقد أثبتت منصة مدرستي انها تقدم لخدمة المميزة لجميع الطلبة والطالبات من خلال موقع الانترنت الرسمي الموضح أعلى المقالة.