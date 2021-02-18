جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 22.501 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" فى تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.





وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، فى إحصائية جديدة، بأن عدد إصابات عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية سجل 22.501 ألف حالة، مقارنة مع 25.018 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3.536.648 حالة. وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 271 وفاة بفيروس كورونا فى مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 83.393 متوفيا، بينهم 59.159 في المستشفيات و24.234 فى دور المسنين. وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل انخفاضا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.