عاجل.. السعودية تعلن توطين مهن المحاماة والتعليم قريبا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، فى بيان نشرته عبر تويتر، اليوم الخميس، أنها ستعلن قريبا توطین مھنة التعلیم والمحاماة فى المملكة العربیة السعودية، وإشراك الجامعیین فى سوق العمل بأوقات الفراغ أو فى أوقات الإجازات.

كما تم إقرار المساھمة فى مبادرة تحسین العلاقة التعاقدية وترجیح كفة المتعاقدين من السعوديین والعديد من القرارات الأخرى التي سنتعرف علیھا، بحسب بيان الوزارة.

كما أعلن وزير الموارد البشرية السعودى عن العمل على صیاغة استراتیجیة سوق العمل فى المنشآت التابعة للقطاع الخاص، ويتم ذلك عبر العديد من ورشات العمل من أجل ضمان تطوير بیئة سوق العمل فى السعودية، والقیام برفع الكفاءات المھنیة لتكون متناسبة مع متطلبات سوق العمل العالمیة، وتستھدف من خلالھا جمیع القطاعات والمھن والأنشطة، وسیتم استثمار كافة الفرص من أجل تمكین أبناء الوطن فى العمل والذى سیتم بخصوصه إطلاق قرار توطین مھنة المحاماة بالإضافة إلى توطین مھنة التعلیم.

كما ذكر البیان عدد السعوديین والسعوديات ممن دخلوا فى سوق العمل فى شھر يناير 2021، حیث تجاوز عددھم أكثر من 28 ألف شاب وشابة، ومن خلال مراكز ھدف ومراكز "طاقات" للتوظیف وبرامج دعم التوظیف والتمكین، كما تضمن أيضا المساھمة في تحسین العلاقة التعاقدية، وترجیح كفة التعاقد مع المواطنین السعوديین، كما حققت ھذه المبادرات والبرامج التوطین في عامي 2019 و2020 نتائج جیدة والتحق في سوق العمل حوالى 420 ألف مواطن سعودي ومواطنة.