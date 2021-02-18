سوريا.. تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية . وأوضحت الصحة السورية ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان ارتفع إلى .15045 كما رصدت الصحة السورية تعافي 79 خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 8982. فيما سجلت الصحة السورية بحسب البيان الصادر عن الوزارة وفاة 3 أشخاص خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الان الى 990.

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