البحرين.. 648 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 210 حالات لعمالة وافدة، و 433 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 5 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت الصحة البحرينية في بيان لها أنه تم إجراء 14159 فحصا على الساعات الماضية.
كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 633 حالة إضافية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 107649.
وسجلت الوزارة أيضا وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 83 عامًا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 414 حالة.
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