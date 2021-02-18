أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نجاح عملية هبوط المسبار التابع للوكالة بأمان على سطح كوكب المريخ. وقطعت العربة الجوالة مسافة 300 مليون ميل تقريبا منذ أن غادرت الأرض قبل أكثر من 6 أشهر للوصول إلى المريخ. ومن المقرر أن تستمر فترة عمل الروبوت الجوال "برسفيرنس" سنوات على كوكب المريخ، لاكتشاف الكوكب الأحمر. ونشرت وكالة ناسا الأمريكية أول صور لسطح المريخ عقب هبوط المسبار على سطحه. كما سيقوم الروبوت الجوال التابع لناسا باستكشاف آثار الحياة القديمة على المريخ، وكذلك سيرسل أول عينات صخرية من الكوكب الأحمر إلى الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وصول الروبوت برسفيرنس.. ناسا ترسل أول صور من سطح المريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.