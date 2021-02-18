بينها الحظر الجزئي.. قرارات كويتية متوقعة لمواجهة كورونا

كشف مصدر في الحكومة الكويتية عن اتخاذ قرارات عدة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بداية الاسبوع المقبل، وعلى رأسها الحظر الجزئي.
وقالت المصادر وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية إن الحظر الجزئي لا يزال على طاولة مجلس الوزراء الكويتي، حيث لم يتخذ قرار باستبعاده.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء تسلم من لجنة كورونا تقريرًا مفصلًا عن الوضع الوبائي ومؤشرات انتشار الفيروس، وسيتم اتخاذ قرارات عدة في جلسة مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل ومن أبرز القرارات المرجحة تطبيق الحظر.
وذكرت المصادر أن جهات حكومية عدة، منها الداخلية والحرس الوطني والإطفاء والإعلام، أعدت كشوفات بأسماء موظفيها استعدادًا لقرار الحظر فور اعتماده.
فيما صرح مصدر أمني إلى القبس بأن قطاعات وزارة الداخلية الميدانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة كورونا، موضحًا أنه في حال صدور قرار بالحظر الكلي أو الجزئي فإن العناصر الأمنية جاهزة لتنفيذه فورًا.
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