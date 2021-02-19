أخبار اليمن : جريحة في حجة وغارات على مأرب والجوف وصعدة

جريحة في حجة وغارات على مأرب والجوف وصعدةأصيبت امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على مستباء بمحافظة حجة، فيما شن الطيران 19 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة استهدفوا بقذائف مدفعية قرية الثيل بمديرية مستباء بحجة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة وتضرر عدد من منازل المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة مديريات صرواح ومدغل وماهلية بمأرب، وغارة على حزم الجوف، وغارة على مديرية الظاهرة بصعدة.